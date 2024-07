Marcin Gortat od 2013 roku jest zawodnikiem Washington Wizards. Gra w NBA to nie tylko wielki sukces dla każdego koszykarza, ale również wielkie pieniądze. W ciągu najbliższych lat Polak zarobi za grę w klubie ponad 60 mln dol. Marcin uchodzi za jednego z najbogatszych polskich sportowców, dlatego nie brakuje kobiet, które chciałby spotykać się z nim. Jak unikać kobiet, które tylko i wyjącznie polują na bogatych mężczyzn? Okazuje się, że Marcin przeszedł nawet kurs w tym zakresie! Zawodnicy NBA przechodzą kursy dobrych manier, ale nie tylko o maniery w nim chodzi.

Oprócz tego, jaki widelec do czego służy, tego, jak się ubierać i wysławiać, co mówić na konferencjach, a nawet – co brzmi zabawnie – jak uprawiać bezpieczny seks. Mamy też zajęcia z tego, jak mądrze inwestować, jak kierować swoim życiem zawodowym po zakończeniu kariery sportowej i jak unikać kobiet.