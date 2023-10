Choć Stuart B. został zatrzymany, afera Pandora Gate nadal budzi wiele emocji i kontrowersji. Marcin Dubiel znalazł się na liście osób wskazanych przez Sylwestra Wardęgę, które miały wiedzieć o nieodpowiednich kontaktach Stuu z nieletnimi dziewczynami. Teraz Dubiel opublikował materiał, w którym stwierdził, że przez Wardęgę cierpi on i jego najbliżsi.

W czwartek, 19 października Sylwester Wardęga przedstawił nowe dowody na Marcina Dubiela. Dawny przyjaciel Stuu nie czekał i jeszcze tego samego dnia opublikował nagranie, w którym skrytykował youtubera i zarzucił, że ten poszukuje sensacji i szuka sensacji kosztem innych.

Później Marcin Dubiel pokazał wiadomości wysłane do niego przez 14-latkę, która przyznała, że mama nie pozwala jej na spotkanie ze Stuu. Youtuber stwierdził, że skoro o wszystkim wiedziała matka dziewczyny, nie czuł potrzeby reagowania.

Wygląda jak namawianie do spotkania, prawda? Zgoda, ale zwróćcie, proszę, uwagę na pozostałą część tych wiadomości. Widać tutaj wyraźnie, że mama tej dziewczyny o wszystkim wie, że dziewczyna informuje ją o chęci spotkania i nie działa wbrew jej woli. Z tego powodu nie zapaliła mi się żadna czerwona lampka.

Skoro dziewczyna rozmawia ze swoją mamą, ta jest świadoma, że jest jakaś znajomość i chęć spotkania, to nie widziałem powodu, żeby w jakiś sposób interweniować.

W dalszej części Marcin Dubiel stwierdził, że Sylwester Wardęga swoimi zarzutami, zniszczył nie tylko jego życie i sprawił, że zawalił się także świat bliskich influencera. Zdaniem youtubera, Wardęga nie kieruje się dobrem dzieci, a jedynie szuka rozgłosu.

Z poważnego tematu Sylwester robi kolejną, typową internetową g****burzę. Padły bardzo poważne oskarżenia - nawet nie wiesz, ilu osobom zniszczyłeś życie. (...) Gdzie w tym wszystkim troska o te dziewczyny? Zachęcasz ofiary do kontaktu z tobą, bo chcesz mieć więcej contentu. Obrzydliwe. Zobacz tylko, jakie twoje manipulacje mają konsekwencje i jaką inni ponoszą cenę za twój powrót w roli szeryfa internetu. To nie jest konkurs na najfajniejszy filmik, Sylwestrze. Twoje czyny rujnują życie niewinnych osób, co będziesz mógł zobaczyć w dalszej części tego filmu.

Marcin Dubiel