Teatr Dramatyczny w Warszawie przygotowuje adaptację „Lalki” Bolesława Prusa, której premiera odbędzie się 20 marca. W postać Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Bosak. Aktor znany z wielu ról filmowych i teatralnych, teraz stanie przed wyzwaniem sportretowania jednej z najbardziej złożonych postaci polskiej literatury.

Reżyseria Mikity Iłnczyka - nowe spojrzenie na Prusa

Za reżyserię spektaklu odpowiada Mikita Iłnczyk. To jego interpretacja klasycznej powieści Prusa będzie miała szansę na nowo rozbudzić zainteresowanie "Lalką" wśród widzów. Twórcy spektaklu zapowiadają świeże spojrzenie i emocjonujące podejście do historii Wokulskiego, Łęckiej i innych bohaterów.

Premiera spektaklu odbędzie się 20 marca na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie. To wydarzenie zapowiadane jako jedno z najważniejszych w nadchodzącym sezonie teatralnym.

Obsada spektaklu "Lalka"

W roli Izabeli Łęckiej wystąpi Marta Ojrzyńska. Ignacego Rzeckiego zagra Piotr Siwkiewicz, a Tomasza Łęckiego - Robert T. Majewski. W postać Baronowej Krzeszowskiej wcieli się Katarzyna Herman.

Na scenie pojawią się również:

Waldemar Barwiński jako Szuman,

Konrad Szymański jako Kazimierz Starski,

Mariusz Drężek jako Suzin,

Mateusz Weber jako Geist/Marszałek,

Agata Różycka jako Weronika/Helunia Stawska,

Małgorzata Niemirska jako Widmo,

Agnieszka Wosińska jako Kazimiera Wąsowska,

Anna Gajewska i Małgorzata Witkowska wymiennie w roli Heleny Stawskiej.

Tak imponująca obsada gwarantuje wysoką jakość artystyczną nadchodzącej adaptacji. Twórcy nie ukrywają ekscytacji i przekonują, że spektakl będzie nowym otwarciem w interpretacji prozy Prusa.

Emocje przed premierą - twórcy ujawniają kulisy prób

Zespół aktorski już rozpoczął próby. Według informacji przekazanych przez twórców, postacie z "Lalki" powoli nabierają charakterów i życia na scenie. Cytując organizatorów:

Wokulski, Łęcka, Rzecki i inni - od dziś mają twarze aktorek i aktorów Dramatycznego. Na próbach spektaklu Mikity Iłynczyka postaci nabierają charakterów z każdą sceną. Nie możemy się doczekać efektu!

Atmosfera wokół premiery jest gorąca. Wielbiciele Prusa i entuzjaści teatru z całej Polski z niecierpliwością czekają na możliwość obejrzenia spektaklu.

Adaptacja „Lalki” Teatr Dramatyczny to wydarzenie, które z pewnością odbije się szerokim echem w środowisku teatralnym i literackim. Premierowa inscenizacja, gwiazdorska obsada i nowe spojrzenie na klasykę - to wszystko sprawia, że spektakl zapowiada się jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń sezonu.

Zobacz także: To on wcieli się w Tomasza Łęckiego w nowej "Lalce"