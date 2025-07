Wybitny aktor wcieli się w Tomasza Łęckiego w nowej adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa.

Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki w "Lalce"

Kultowa powieść Bolesława Prusa „Lalka” powraca w nowej, długo wyczekiwanej ekranizacji. Do gwiazdorskiej obsady produkcji dołącza Andrzej Seweryn, który wcieli się w rolę Tomasza Łęckiego – ojca głównej bohaterki, Izabeli. Aktor, znany z wybitnych ról teatralnych i filmowych, obecnie dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, tym razem zmierzy się z postacią o wielowymiarowej osobowości. Jak sam zaznacza, Tomasz Łęcki to postać urokliwa, tragiczna i śmieszna jednocześnie – człowiek, który „trzyma fason, choć grunt usuwa mu się spod nóg”.

Seweryn w swoim komentarzu do roli podkreśla, że Tomasz Łęcki jest postacią nieprzystosowaną do nowych czasów, co czyni go szczególnie interesującym. Aktor mówi wprost: „to uczucie, które wielu z nas towarzyszy dzisiaj”. Rola ta stanowi więc nie tylko artystyczne wyzwanie, ale i szansę na głęboką refleksję nad współczesnością. Tomasz Łęcki, bankrut i dumny arystokrata, to postać pełna sprzeczności – z jednej strony budzi współczucie, z drugiej – jest symbolem upadku wartości i utraty kontroli nad rzeczywistością.

Tomasz Łęcki to postać urokliwa, tragiczna i śmieszna zarazem. Trzyma fason i wysoko podniesioną głowę, choć grunt usuwa mu się pod nogami. Świat jego młodości odchodzi w przeszłość, a on nie potrafi zaadaptować się do zmieniających się w zawrotnym tempie czasów. To uczucie, które wielu z nas towarzyszy dzisiaj. Proza Bolesława Prusa pozostaje niesamowicie aktualna - wyjawił Seweryn w rozmowie z serwisem Filmweb.

Obsada i partnerzy – Dorociński, Urzędowska, Seweryn

Produkcja zapowiada się imponująco. Oprócz Andrzeja Seweryna w roli Tomasza Łęckiego, w głównych rolach zobaczymy Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego oraz Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką. Reżyserem projektu jest Maciej Kawalski. Za realizację odpowiadają GigantFilms oraz Telewizja Polska. Wśród producentów panuje przekonanie, że dobrana obsada aktorska wniesie nową jakość do klasycznej historii, a film i serial będą doskonałym pomostem między kanonem literackim a współczesnym językiem kina.

Zdjęcia do adaptacji „Lalki” rozpoczną się 22 lipca 2025 roku. Produkcja powstaje równolegle jako film kinowy oraz serial telewizyjny. Takie podejście ma na celu maksymalne wykorzystanie bogactwa materiału literackiego i oddanie klimatu epoki w możliwie najpełniejszy sposób. Premiera kinowa przewidziana jest na 2026 rok, a emisja serialu – najprawdopodobniej równolegle lub w krótkim odstępie czasowym. Dla widzów to szansa na pogłębione zanurzenie się w świecie Prusa ukazanym z nowoczesną wrażliwością i przy wsparciu technologii filmowej najwyższej klasy.

