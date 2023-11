1 z 5

Marcelina Zawadzka wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! To, że do pięknej akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka co roku przyłącza się cała plejada gwiazd nie dziwi chyba nikogo, jednak fakt, że z czerwonym serduszkiem pokazuje się gwiazda Telewizji Publicznej jest już sporym zaskoczeniem - zwłaszcza, że obecna władza w Polsce ma delikatnie mówiąc "negatywne" zdanie o WOŚP. Z pewnością właśnie dlatego zdjęcie Marceliny z wpisem, w którym gwiazda zachęca do wspierania Wielkiej Orkiestry wzbudziło wśród internautów tak wielkie emocje. Fani prowadzącej "Pytanie na śniadanie" byli zachwyceni jej postawą!

Zobaczcie, co internauci pisali pod zdjęciem Marceliny Zawadzkiej! Które gwiazdy związane z TVP również pokazały solidarność z Jurkiem Owsiakiem? Zapraszamy do naszej galerii.

Zobacz także: "Stanik czy operacja?" Fani Marceliny Zawadzkiej podejrzewają, że gwiazda powiększyła biust!