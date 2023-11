Marcelina Zawadzka i Leonardo Marques po raz kolejny wpadli w sidła paparazzi! Para została sfotografowana w czasie spaceru po Warszawie. Leonardo Marques, nowy partner prezenterki "Pytania na śniadanie", ma 28 lat. Jest brazylijskim modelem i aktorem. Gwiazda TVP jakiś czas temu ogłosiła rozstanie z aktorem Mikołajem Roznerskim, z którym była związana zaledwie przez kilka miesięcy.

- Rozmijaliśmy się i niemal nie mieliśmy dla siebie czasu. W związku jest się po to, by się wzajemnie uszczęśliwiać. Jeśli to tak nie funkcjonuje, to nie ma sensu ciągnąć takiej relacji - powiedziała Marcelina w magazynie "Flesz".