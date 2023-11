Piękne i zadbane paznokcie to podstawa. Ładnie zrobiony manicure potrafi poprawić humor każdej kobiecie. Wiedzą o tym gwiazdy, które zachwycają nas designem paznokci na czerwonych dywanach. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najlepszych stylizacji celebrytek.

Halle Berry

Halle Berry na premierze swojego najnowszego filmu Porwany pokazała nam bardzo młodzieżową stylizację i bardzo elegancki manicure. Co o tym myślicie?

Kerry Washington

Aktorka zachwyciła cudownym manicurem na premierze filmu Disneya. Delikatne metaliczne ozdoby na paznokciach to świetny pomysł na ciekawą, ale elegancką stylizację paznokci.

Victoria Justice

Młodziutka gwiazda Disneya wybrała biel. Na czerwonym dywanie Teen Choice Awards pojawiła się w śnieżnobiałym kombinezonie i z bardzo modnym białym manicurem. Podoba Wam się?

Madonna

Moro to jeden z popularniejszych w ostatnich miesiącach wzorów. Dlatego nie zrobić go także na paznokciach? Zainspiruj się pomysłem Madonny!

Jak dbać o paznokcie?

Manicure to cudowna ozdoba dłoni. Jednak, żeby wyglądał naprawdę dobrze, musisz najpierw zadbać o zdrowie swoich paznokci.

Paznokcie mocne, zdrowe, błyszczące i odporne na łamliwość i uszkodzenia - to nasz cel. Jak to osiągnąć?

Po pierwsze zajmij się swoimi skórkami. Zaniedbane skórki potrafią zepsuć wygląd dłoni. Właśnie dlatego koniecznie musisz je usunąć.

Wycinanie ich to jednak trudne zdanie – jeśli zrobisz to zbyt mocno i niedokładnie, później będą narastać mocniej i będą twardsze. W dodatku narażasz się na rany i infekcje.

Najlepszym sposobem jest usunięcie ich za pomocą drewnianego patyczka. Zanim to jednak zrobisz, zmiękcz skórki za pomocą specjalnego preparatu (np. Profesjonalnego żelu do usuwania skórek Long4Lashes). Skórki staną się miękkie, a skóra wokół paznokcia wypielęgnowana.

Po drugie przed zrobieniem manicure'u, zadbaj o to, żeby paznokcie były mocne. Najlepsze są sera, które zapobiegają łamaniu i rozdwajaniu się płytki paznokcia. Wiele z nich dba również o to, aby paznokcie rosły szybciej.

Szukaj preparatów, które są bogate w naturalne składniki wzmacniające paznokcie: biotynę, naturalne olejki z orzechów czy witaminy. Najlepsze będą takie, które po prostu wmasujesz w płytkę (np. Intensywne serum wzmacniające do paznokci Long4Lashes).

Po trzecie zadbaj o ładny wygląd paznokcia – przebarwienia i nierówna płytka to dla wielu kobiet prawdziwe utrapienie. Wypróbuj zatem innowacyjnego systemu ReLight, który zapobiega przebarwieniom i rozjaśnia płytkę. Znajdziesz go w Ekstremalnym serum utwardzającym do paznokci Long4Lashes.

Dodatkowo zawarty w nim ekstrakt z żywicy z drzewa Pistacia lentiscus stymuluje syntezę keratyny, a w rezultacie wzmacnia paznokcie.

