Na wczorajszym otwarciu Atelier Kajetana Góry pojawiło się wiele polskich celebrytek i to sporo takich, których od dłuższego czasu nie widzieliśmy na salonach. Przypomnijmy: Plejada gwiazd w bieli na otwarciu Atelier Kajetan Góra

Wśród nich była Mandaryna. Piosenkarka od dłuższego czasu unikała dużych imprez i raczej nie pokazywała się na czerwonych dywanach. W Atelier Kajetana zachwyciła swoją rockową stylizacją - do białej marynarki i dość pokaźnego dekoltu, dobrała krótkie wzorzyste szorty i ciężkie buty. Zadziorna fryzura dodała pazura całości. Skąd przerwa od show-biznesu?

Cieszę się, że mogłam uciec w coś co kocham. Cieszę się, że show-biznes i bycie celebrytą nie musi być moim obowiązkiem. Cieszę się, że mam w co uciec, w taniec, że nie muszę być na świeczniku żeby funkcjonować. Teraz jest tak że ten skandal jest wpisany w bycie celebrytą. Moim zdaniem to jest głównie dlatego, że ludzie nie mają alternatywy, a chcą być znani. To jest dla nich jedyny punkt na który stawiają. Nie mają poza tym nic innego do zaoferowania - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Marta.