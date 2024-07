Ramona Rey nie próżnuje. Po sukcesie trzeciej płyty gwiazda postanowiła wydać kolejną, tyle że nie będzie to typowy album. Tym razem Ramona Rey postawiła na remiksy jej najpopularniejszych piosenek. Z pomysłu na pewno ucieszą się nie tylko wierni fani gwiazdy, ale także DJ-e, którzy często w klubach stawiają na jej oryginalną muzykę.

Jutro do sieci trafi teledysk Ramony Rey zwiastujący album "Ramona Rey Remixed". Będzie to odświeżona wersja przeboju "Wyo-s-t-rz", o którym było głośno pod koniec ubiegłego roku. Teraz tylko u nas możecie zobaczyć zdjęcia z planu zdjęciowego do klipu, który był kręcony późnymi godzinami na ulicy Chmielnej w Warszawie i w opuszczonym mieszkaniu w starej kamienicy w centrum.

Znając Ramonę Rey i jej nieszablonowe pomysły, zapowiada się całkiem niezła produkcja. Zobaczcie sami: