Mama Roberta Lewandowskiego jest szczęśliwie zakochana! Kim jest jej nowy partner?

Iwona Lewandowska w wywiadzie dla jednego z tabloidów opowiedziała o swoim nowym partnerze. Po śmierci męża, który odszedł w 2005 roku, trudno było jej otworzyć się na nowy związek. Teraz jednak wszystko się zmieniło, a tajemniczy Jacek skradł jej serce! Zobaczcie, co opowiedziała o swojej miłości mama Roberta Lewandowskiego.

Rok 2005 był dla Iwony Lewandowskiej bardzo trudny. To właśnie wtedy pożegnała swojego ukochanego męża i długo nie mogła pogodzić się z jego odejściem. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów mama Roberta Lewandowskiego przyznała, że zmagała się z depresją po stracie męża. W tym tragicznym dla niej czasie, pomagał jej oczywiście ukochany syn, na którego może liczyć w każdej sytuacji.

Śmierć męża i zły stan emocjonalny spowodowały, że Iwona Lewandowska przez lata nie dopuszczała do siebie nowych mężczyzn. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że mama najlepszego polskiego piłkarza postanowiła dać szansę nowemu mężczyźnie, a jej serce skradł pewien Jacek. Iwona Lewandowska opowiedziała o swojej miłości w wywiadzie dla "Faktu".

Okazało się, że nowy partner ujął Iwonę Lewandowską tym, że nie wiedział, w jakim klubie gra jej syn!

Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz, jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra... Patrzył na mnie, jak na Iwonę, a nie jak na mamę Roberta. Dlatego to zadziałało. Do tego czasu, kiedy zauważałam, że jestem postrzegana przez pryzmat syna, wycofywałam się. Teraz było inaczej - powiedziała w rozmowie z "Faktem", Iwona Lewandowska.