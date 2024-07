Mira Tyszka już od kilku lat podbija Instagram i zgromadziła na swoim koncie całkiem sporą liczbę obserwatorów, którzy podziwiają jej eleganckie stylizacje, kibicują w kolejnych podróżach po całym świecie i uwielbiają czytać zabawne historie, jakie mama Marcina Tyszki dodaje do każdego zdjęcia. Na koncie Pani Miry nie brakuje też anegdot na temat syna...

Reklama

Mama Marcina Tyszki zachwyca na Instagramie!

Mama Marcina Tyszki mimo że ma 83 lata, to media społecznościowe nie mają przed nią tajemnic. Mira Tyszka na Instagramie prowadzi konto @mira_lamirra, które obserwuje już ponad 16 tys. osób. 83-latka chętnie relacjonuje swoje podróże, prezentuje kolejne zachwycające stylizacje i dzieli się rodzinnymi zdjęciami z synem, którego nazywa Marcinkiem, oraz mężem Romkiem. Okazuje się, że do założenia instagramowego konta swoją mamę zachęcił znany fotograf, ale to jego mama sama go prowadzi:

Założyłem mamie profil, ale to ona jest specjalistką od Instagrama. Śledzi insta stories, wiec co się dzieje na świecie, u moich znajomych, których nawet ja nie śledzę. I sama wrzuca zdjęcia, które muszą być kolorowe - to podstawa" - wyznał Marcin Tyszka w Dzień Dobry TVN.

Instagram / mira_lamirra

Zobacz także: Julia Wieniawa imprezowała z Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim! Widać, że świetnie się bawili!

Zdjęcia, które publikuje Mira Tyszka są barwne, przyciągają wzrok i zachwycają detalami. Widać, że Marcin Tyszka po mamie odziedziczył naprawdę wiele. 83-latka ma też doskonałe wyczucie stylu i zachwyca eleganckimi zestawami, a co ciekawe nie boi się mocnych kolorów. Mira Tyszka wygląda rewelacyjnie zarówno w niebieskim płaszczu, żółtym garniturze czy kostiumie w groszki. Pod każdym zdjęciem Pani Miry pojawia się mnóstwo komplementów:

Oj, podziwiam Panią podziwiam ! Jest Pani wielką artystką! Wiem już po kim synek odziedziczył talent! ❤️ Pani jest niesamowita! Uwielbiam!!! ❤️ Jak zwykle cudowna kreacja, historia i zdjęcia! ????????

Mama Marcina Tyszki publikuje też mnóstwo rodzinnych zdjęć. Zobaczcie, jak wygląda konto Miry Tyszki. Te zdjęcia są rewelacyjne!

Zobacz także

Reklama