Zaledwie kilka dni temu z programem "Big Brother" pożegnała się Kasia Olek. Kasia w programie była ponad dwa miesiące i wydaje się, że w tym czasie najlepsze relacje miała m.in. z Madzią, która od jakiegoś czasu ma romans z Olehem. Madzia i Oleh już nie ukrywają, że między nimi iskrzy. Związek uczestników "Big Brothera" wywołał spore emocje wśród internautów. Fani programu są podzieleni w sprawie romansu 31-letniej Magdy z 20-letnim Olehem.

- Moim zdaniem totalnie do siebie nie pasują ???????? - NIE. Ona z nim nigdy nie będzie. Jest 10 lat młodszy i fałszywy. Klei się do niej żeby zajść jak najdalej w programie ???? - Jak na nich milo sie teraz patrzy... Sa tacy szczesliwi ???????????? - Uwielbiam ich trzymam kciuki- komentują internauci.

Teraz romans Madzi i Oleha skomentowała także Kasia Olek! Była uczestniczka show bardzo szczerze oceniła zachowanie swoich kolegów z domu Wielkiego Brata. Olek uważa, że uczucie, które miało połączyć Madzię i Oleha nie jest prawdziwe...

Kasia Olek w rozmowie z "Faktem" przyznała, że romans Madzi i Oleha został wykreowany tylko na potrzeby programu! Kasia zdradziła przy okazji, że Oleh początkowo nie był zachwycony zachowaniem Magdy w domu Wielkiego Brata.

To jest totalny fake jak dla mnie. Myślę, że oni po prostu zostali wkręceni trochę przez Wielkiego Brata, trochę też przez grupę w ten romans. Romansu w "Big Brotherze" brakuje, brakowało i to jest potrzebne, żeby ktoś się tak w końcu ktoś się tam pocałował i bzyknął. I pewnie widzowie na to liczą- Kasia oceniła w rozmowie z Faktem.

Co jeszcze o relacji Madzi i Oleha powiedziała Kasia?

Ja wiem, że Oleh na Madzię na początku reagował niefajnie, miał o niej kiepskie zdanie, ja to tak czułam- zdradziła była uczestniczka "BB". (...) Mam wrażenie, że to jest dla niego po prostu przepustka do finału, ten romans. Oleh jest bardzo sprytny i ja go podziwiam za ten spryt.