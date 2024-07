Maciej Musiał jest bardzo wierzący. Jego mama, Anna Musiał, opowiedziała w programie katolickim, że powierzyła życie swojego syna Matce Boskiej, a teraz chce, by pojechał z nią na pielgrzymkę do Medjugorje. Dla niej wszystko co dobre sptyka jej syna tylko dzieki wierze. Opowiedziała też jak wiara pomoga im w życiu.

Po urodzeniu syna zawierzyłam go Marce Bożej. Przed laty moja mama również zawierzyła mnie Maryi. Zanim zaszła ze mną w ciążę, dwa razy poroniła. Miała już 46 lat i lekarze sugerowali przerwanie ciąży. Mama powiedziała, że tego nie zrobi. Zawierzyła mnie Maryi, a ja urodziłam się zdrowa - powiedział Anna Musiał w Salve TV.

Mama Musiała i Maciek wierzący i praktykujący

Jednak wiara nie uchroniła mamy Maćka przd trudnymi wyborami życiowymi. W 2014 roku rozwiodła się z mężem, a tatą Musiała. Wtedy pojechała na wycieczkę do Medjugorje, by sobie pomóc.

W pewnym momencie Matka Boża przemówiła do mnie, a ja się jej zwierzałam. Ona jest jak dobra mama, pomaga nawet w banalnych, codziennych sprawach. Przez nią jesteśmy bliżej Pana Boga. To, że już jako dziecko zostałam zawierzona Matce Bożej, to najlepszy prezent jaki mogłam dostać od moich rodziców i jaki mogłam dać swojemu synowi - czytamy słowa Anny Musiał w "Dobrym Tygodniu"

Choć Maćkowi Musiałowi układało się świetnie, grał w popularnym serialu, zarabiał na reklamach... czuł pustkę. Prasa zaczęła pisać, że pali, pije, urządza głośne imprezy. Mama zabrała go wtedy na rekolekcje na 18. urodziny.

Podczas modlitwy w pewnym momencie poczułem Boga, zaczęły mi płynąc łzy - relacjonował aktor.

Teraz, żeby dalej dobra passa go nie opuszczała, mama namawia Musiała na wyjazd do sanktuarium w Medjugorie. Maciek jest teraz na pierwszym roku studiów aktorskich w Krakowie i dlatego na razie zawiesił karierę medialną. Jednak niebawem wróci. Czy nadal będzie rozchwytywany? Właśnie wiara ma mu w tym pomóc.

Anna Musiał, mama Maćka, również jest aktorką.

Anna Musiał i Maciek są bardzo ze sobą związani. Dużo czasu spędzają razem.

Mama Maćka była agentką swojego syna.