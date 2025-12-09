Rafał Poniedzielski, znany szerzej jako Pono, był jednym z pionierów rapu w Polsce. Artysta zmarł na początku listopada w wieku 49 lat. Osierocił córkę Michalinę, której matką jest Karina Wacławik. W obliczu tragicznej straty, Wacławik postanowiła zorganizować internetową zbiórkę pieniędzy na rzecz córki. Celem zbiórki miało być zapewnienie Michalinie stabilnego funkcjonowania i bezpiecznej przyszłości. Karina Wacławik podkreśliła w opisie, że pozyskane środki mają służyć codziennym potrzebom dziecka oraz jego rozwojowi.

Po raperze nie pozostał żaden majątek

Po śmierci rapera w sieci została zorganizowana zbiórka na rzecz jego córki. W opisie zbiórki Karina Wacławik ujawniła, że po śmierci Pono nie pozostał żaden majątek. Raper nie posiadał mieszkania, wartościowych rzeczy ani oszczędności. Wacławik zaznaczyła, że zanim jakiekolwiek wpływy z tantiem mogłyby trafić do córki, konieczne jest uporządkowanie spraw prawnych. Wokół zbiórki na rzecz córki Pono rozpętała się burza i padły ostre słowa. Teraz mama córki Pono w rozmowie z mediami skomentowała całe zamieszanie.

Matka córki Pono przerywa milczenie

Zbiórka wywołała falę komentarzy w internecie. Pojawiły się głosy krytykujące inicjatywę, zarzucające Wacławik niewłaściwe intencje. W odpowiedzi matka Michaliny zabrała głos w rozmowie z portalem Pudelek.pl.

Jestem ostatnią osobą do komentowania komentarzy innych osób. Oczywiście czuję hejt i presję, ale w tej chwili najważniejsze są dla mnie spokój i los mojej córki oraz uporządkowanie spraw po śmierci jej taty, Rafała ''Pono'' Poniedzielskiego. Wszystko, co mogłam i chciałam publicznie wyjaśnić, opisałam w ''Aktualnościach'' zbiórki skomentowała dla Pudelka.

Pierwotny cel zbiórki wynosił 500 000 złotych. Z czasem został on jednak zmniejszony do 90 000 złotych. Obecnie na koncie zbiórki znajduje się ponad 16 000 złotych.

Zobacz także: