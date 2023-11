5 z 5

Gdy jednak Anna Przybylska dowiedziała się o raku trzustki, do końca wierzyła, że uda się jej go pokonać. Razem z Małgorzatą Rudowską i córką Oliwią miała wyjechać do USA na kurs angielskiego.

- Wiedziałam, że rak trzustki to wyrok, mimo pomocy najlepszych lekarzy, ale Ania mnie przekonywała, że wytną jej guza i będzie w porządku. Zdecydowała, że pójdzie do szpitala właśnie w czasie, kiedy miałyśmy jechać. "We wrześniu muszę być z powrotem w domu, dzieciom zacznie się szkoła" - powiedziała. Przebukowała swoje bilety do Stanów i powiedziała jeszcze: "Ty jedź, masz zaplanowany urlop. Ja się w tym czasie zoperuję, będziemy w kontakcie. Nikt się nie dowie" - powiedziała przyjaciółka Ani.

Premiera książki o Annie Przybylskiej już 27 września.

Więcej: Czasem w żartach mówiła: "ja młodo umrę". Prosiłam wtedy, żeby przestała gadać bzdury. To nie była osoba, która chciała umrzeć - opowiada Małgorzata Rudowska, wieloletnia menadżerka aktorki