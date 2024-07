Tuż przed drugą rocznicą śmierci Anny Przybylskiej, mama zmarłej aktorki Krystyna Przybylska na stronie internetowej aktorki zaapelowała o to, aby jej fani wsparli Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. W niedzielę w Gdyni odbył się koncert na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca połączony z koncertem ku pamięci Ani Przybylskiej. Pani Krystyna wzruszająco nawiązała również do drugiej rocznicy śmierci swojej córki.

Mamie Anny Przybylskiej bardzo zależy na tym, aby pamiętać o Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Sama aktorka była bardzo zaangażowana w pomoc gdyńskiemu hospicjum. Pani Krystyna pragnie spełnić ostatnią wolę córki:

Kochani moi! Już za kilka dni po raz wtóry obchodzić będziemy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Nie jest to oczywiście święto na miarę radosnych dni Bożego Narodzenia czy też Świąt Wielkanocnych. W tym dniu nie mamy myśleć o prezentach, smakołykach i wypoczynku. W tym dniu szczególnie powinniśmy pochylić się nad ludzkim cierpieniem i przemijaniem. Naturalnie w natłoku codzienności nie ma zbyt wiele czasu, by o tym myśleć, lecz samo to, że nie będziemy tego robić nie będzie oznaczało, że ta sfera ludzkiego życia nas w końcu nie dotknie, a wtedy może być już za późno. Każdego z Was z osobna namawiam, byście w tych pięknych jesiennych dniach października znaleźli w sobie iskrę człowieczeństwa, która pozwoli Wam spojrzeć na życie własne, jak i otaczających nas bliźnich, z pewnym dystansem i świadomością, że to co dziś mamy, jutro może być już niemożliwą do odzyskania przeszłością. Osobiście po stracie mojej ukochanej Anki doceniam każdy dzień, który mogę spędzić z córką Agnieszką, zięciem, wnukami, mężem i z pozostałymi życzliwymi bliskimi, których mam wokół siebie i każdy z takich dni uważam za wyjątkowy dar od Boga. - pisze p. Krystyna Przybylska.