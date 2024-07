Ostatni raz Andrzej Dużyński i Maryla Rodowicz byli widziani razem blisko półtora roku temu na wernisażu Wojciecha Fangora. Ale kiedy w mediach pojawiły się plotki, że tych dwoje planuje teraz rozwód, nikt nie mógł w to uwierzyć. Przez trzydzieści lat wydawali się bardzo udanym małżeństwem.

Nie chcę komentować swojego życia prywatnego. Ale to prawda, mój mąż się wyprowadził. Mamy teraz poważny kryzys – powiedziała magazynowi "Party". Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz rozwiedzie się z mężem?!

Faktycznie w ostatnich miesiącach Maryla częściej była widywana z synem Jędrkiem niż mężem. Podróżowała z nim do Dubaju i Londynu, gdzie razem robili zakupy i jedli w najlepszych restauracjach. Mąż zszedł na dalszy plan. W dodatku z wiekiem coraz bardziej widać było różnice charakterów.

Maryla to kolorowy ptak. A Andrzej to realista i biznesmen. Nieraz musiał sprowadzić żonę na ziemię, np. gdy fantazjowała o kupieniu klubu piłkarskiego" - opowiada znajoma pary.

Dużyński przez lata finansował karierę żony. To on wydał jej płyty „Marysia biesiadna” i „Złota Maryla”. Nie lubił tylko jednego: kiedy żona opowiadała w mediach o byłych ukochanych. Ona jednak często nie potrafiła się powstrzymać. Czy teraz miarka się przebrała? Jeśli dojdzie do rozwodu, para będzie musiała podzielić majątek szacowany obecnie na ok. 30 mln złotych. Spytaliśmy Marylę Rodowicz, czy istnieje szansa na pojednanie.

Nie wiem, czas to pokaże... – powiedziała ze smutkiem w głosie gwiazda.

Maryla Rodowicz z mężem przed laty.

Maryla Rodowicz z mężem Andrzejem Dużyńskim: jedno z ostatnich zdjęć pary.

Maryla Rodowicz przechodzi poważny kryzys w małżeństwie!

Eastnews