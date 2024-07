7 z 11

Zgodnie z przewidywaniami dziennikarzy (i samej Ivany) ich małżeństwo rozpadło się, zanim żona Donalda skończyła 40 lat. Powód? O 14 lat młodsza od miliardera aktorka Marla Maples. „Nie ma żadnego znaczenia, co piszą o tobie w gazetach, kiedy masz przy boku seksowną dupeczkę”, skomentował plotki o swoim romansie sam Trump w wywiadzie dla „Esquire”, po czym zabrał kochankę do Aspen, gdzie… natknęli się na Ivanę! I to na oczach paparazzich, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę.