Niedawno informowaliśmy, że Karolina Malinowska powiła drugiego syna. W związku z tym na razie jej kariera musi zawisnąć na kołku. Malinowska nie pojawi się w nowej edycji programu "Gwiazdy na dywaniku". Od tej pory partnerem Joanny Horodyńskiej zostanie stylista Jarosław Szado. Szado to najlepszy przyjaciel Justyny Steczkowskiej. Ciekawe, czy zatem będzie w stanie skrytykować swoją koleżankę jeśli ta popełni modowe faux pass. Duet ten ma przetrwać, aż do powrotu Karoliny Malinowskiej z urlopu macierzyńkiego. Kiedy to będzie nie wiadomo.

Reklama

Myślicie, że Szado okaże się surowym krytykiem?