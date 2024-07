Przygoda Karoliny Malinowskiej z magazynem "Party" dobiegła końca. Po latach oceniania stylizacji gwiazd, była modelka postanowiła odejść. Powód? Miała dość czytania na temat swoich ocen negatywnych publikacji z serii "Malinowska poniża...". Na Facebooku pojawiło się oświadczenie Karoliny o następującej treści:

- Moi kochani, aktualna rubryka w "Party" jest moją ostatnią. Definitywnie zakończyłam tym samym współpracę z Joanną Horodyńską, proszę nie łączyć nas jako duet ani zawodowo ani prywatnie. Dziękuję redakcji za możliwość pracy dla fajnego tytułu przez ostatnie trzy lata, ale wystarczy. To co się dzieje w internecie oraz z niektórymi osobami zajmującymi się modą jest delikatnie mówiąc mało smaczne. Przepraszam wszystkich którzy poczuli sie dotknięci moja oceną ich strojów. Mam dość czytania tytułów Malinowska poniża... Bo to nie jest prawda , a z pewnością nie było celem. Na szczęście Prada i prawda jeszcze mi sie nie mylą.

Jak zdradza w rozmowie z Afterparty.pl osoba pracująca z paniami:

- One nigdy się specjalnie nie lubiły, a ostatnio coraz częściej dochodziło między nimi do spięć. Współpraca nie układała się im od dłuższego czasu.

Kto teraz zajmie miejsce Karoliny Malinowskiej? Już o godzinie 16.00 TYLKO U NAS nazwisko nowej osoby, który wejdzie w skład "modowego sądu" magazynu "Party".

