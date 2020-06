Małgosia z "Rolnik szuka żony" wybrała się z mężem na romantyczną kolację! Czerwona sukienka mocno podkreśliła ciążowy brzuszek!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu pochwaliła się radosną nowiną i ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Rolniczka od czasu do czasu publikuje swoje nowe zdjęcia na Instagramie, ale to, które pokazał jej mąż pokazuje, że ciąża Małgosi jest już bardzo zaawansowana. Para wybrała się na romantyczną kolację we dwoje i uczestniczka "Rolnika" znów zaskoczyła kreacją! Co za kolor! Sami spójrzcie...

Paweł Borysewicz opublikował romantyczne zdjęcie z Małgosią!

Małgosia i Paweł Borysewicz miłość znaleźli w programie "Rolnik szuka żony". Para ma już syna Rysia, a teraz rolniczka jest w drugiej ciąży i udowadnia, że również w tym stanie można wyglądać doskonale. Tym razem zdecydowała się na czerwoną dopasowaną suknię, która mocno podkreśliła ciążowy brzuszek. Wspólnym zdjęciem na Instagramie pochwalił się Paweł Borysewicz i napisał:

Wychodne z ❤️❤️! - napisał na Instagramie Paweł Borysewicz pod wspólnym zdjęciem.

Fani programu "Rolnik szuka żony" są zachwyceni wspólnym zdjęciem pary i już spekulują, że tym razem to będzie dziewczynka:

Będzie dziewczynka 🤔😉 też bym obstawiała dziewczynkę przy tym kształcie brzucha 😀 Jak zwykle Pięknie ❤️❤️❤️ Fajnie się na Was patrzy❤

Sami spójrzcie na to romantyczne zdjęcie Małgosi i Pawła!

Małgosia Borysewicz niedawno chwaliła się zdjęciem z randki, a teraz para wybrała się na uroczystą kolację.