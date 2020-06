Ania z "Rolnik szuka żony" wyznała prawdę o hejcie po programie. Wie, że niektórych dotyka on mocniej. Chodziło o Jakuba?

Ania z "Rolnik szuka żony" szczerze wyznała, że faktycznie hejt w sieci dotyczy również jej osoby. Jakiś czas temu na Instastories udostępniła komentarz jednej z Internautek, która nie tylko krytycznie się o niej wypowiadała, ale ostro ją oceniła nawet jej nie znając. Wtedy uczestniczka postanowiła zareagować. Teraz Anna znów poruszyła ten trudny temat, odpowiadając na pytanie jednej ze swoich obserwatorek na Instagramie i zdradziła jak sobie radzi z hejtem. Jaki ma na to sposób?

Ania z "Rolnik szuka żony" znów poruszyła temat hejtu w Internecie

Teraz Anna Stelmaszczuk postanowiła szczerze odpowiedzieć na pytanie jednej z Internautek i przyznała, czy spotyka się z hejtem:

Szczerze Wam powiem, że nie wiem czy ten hejt mnie kiedykolwiek dotknął. Są osoby, które bardziej on dotyka i mocniej. - powiedziała Anna Stelmaszczyk na Instastories.

Okazuje się, że stara się tym nie przejmować, ale wie, że są osoby, które mocno przeżywają krytyczne komentarze. Czyżby miała na myśli Jakuba? Jak wiadomo rolnik po ich rozstaniu usunął się z życia publicznego.

Jak Anna znalazła sposób, aby sobie radzić z hejtem?

Uczestniczka programu dodała, że faktycznie dostawała niemiłe wiadomości, ale zdecydowała się zastosować do rady, którą kiedyś dostała. Dzięki temu udaje jej się przejść do porządku dziennego i nie bierze do siebie tego typu komentarzy:

Nie ukrywam, że dostawałam niemiłe wiadomości, ale ktoś mi kiedyś powiedział przeczytaj, podziękuj i nie przejmuj się tym.

Ania podczas popularnego "Q&A" odpowiedziała nie tylko na pytania o hejt w sieci, ale również poruszyła temat samotnego macierzyństwa i zachęciła kobiety, aby wierzyły w siebie. Uczestniczka "Rolnika" ma coraz większe grono obserwatorek, które chętnie korzystają z jej rad. Śledzicie jej relacje?

Ania z "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ma coraz większe grono obserwatorów.