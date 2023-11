Małgosia Borysewicz (wcześniej Sienkiewicz) wraz z mężem Pawłem, którego poznała w show "Rolnik szuka żony" kilka dni temu po raz pierwszy została mamą. Małgosia urodziła synka Ryszarda, co zdradziła na swoim profilu na Instagramie. Teraz rolniczka zdecydowała się po raz pierwszy pokazać pociechę. Napisała także wzruszający wpis, w którym poruszyła kwestię porodu.

Małgosia z "Rolnik szuka żony" na co dzień jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie relacjonuje swoją codzienność. Ostatnio nieco zaniedbała swój profil z oczywistych względów - na świat przyszedł jej synek Ryszard i to jemu poświęca teraz każdą wolną chwilę. Teraz jednak rolniczka zdecydowała się pokazać fanom na Instagramie pierwsze zdjęcie Rysia.

Małgosia poszła w ślady wielu gwiazd i na Instagramie pokazała typowe zdjęcie noworodka, czyli... jego rączkę. Nie będziemy jednak ukrywać, że zdjęcie i tak jest przesłodkie i rozczula! Tak samo jak wpis, który Małgosia opublikowała w opisie do zdjęcia.

Jesteśmy teraz trochę w innej rzeczywistości i pewnie długo to nie minie ???? (...) Dać komuś życie... Może do najłatwiejszych to nie należy, ale z moimi chłopakami teraz mogę już wszystko, mam wszystko ❤️Chwilo trwaj - napisała Małgosia z "Rolnik szuka żony".