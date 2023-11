Martyna Wojciechowska i Małgorzata Rozenek Majdan zostały oszukane przez jedną z firm. Wizerunek obu pań został wykorzystany przez producenta środków na odchudzanie. Obie gwiazdy TVN zamieściły w sieci ostre wpisy, stanowczo odcinają się od "reklam" z ich udziałem!

NIE MA, NIE BYŁO i NIGDY NIE BĘDZIE cudownego środka na odchudzanie !!! Od kilku dni dostaję od Was niepokojące wiadomości o tym, że w sieci znowu pojawiły się reklamy z moim udziałem, w których polecam specyfik Choco Lite. Stanowczo to DEMENTUJĘ❗Nie stosuję tego środka, a firma go produkująca BEZPRAWNIE wykorzystuje mój wizerunek i przytacza moje rzekome wypowiedzi. Sprawą zajmuje się Policja. ❌NIE KUPUJCIE TEGO PRODUKTU❌Nie znam jego składu a źródła jego pochodzenia i dystrybucji są co najmniej podejrzane. Możecie mocno zaszkodzić swojemu zdrowiu! JEDYNĄ SKUTECZNĄ metodą na odchudzanie jest ZBILANSOWANA DIETA i RUCH ????????????‍♀ Bardzo dziękuję Wam za czujność i blokowanie tych reklam ???? Podajcie dalej i nie dajcie się oszukać - napisała Martyna Wojciechowska.