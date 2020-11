Małgosia Mostowiak wróci do "M jak miłość"?! Jest KOMENTARZ produkcji serialu

Odejście Joanny Koroniewskiej z „M jak miłość” było ogromnym zaskoczeniem dla widzów, bo sprawiło, że grana przez nią postać zniknęła z serialu. Jednak nie została ona uśmiercona, a to sprawia, że wątek Gośki jest cały czas otwarty. Aktorka wielokrotnie dostawała propozycje powrotu do hitowego serialu TVP2, ale konsekwentnie je odrzuca.

Obecnie losy Małgosi Mostowiak w "M jak miłość" nie do końca są znane. Wiadomo, że przebywa w Stanach Zjednoczonych i jakiś czas temu była pacjentką szpitala psychiatrycznego, ale już od wielu lat nikt z rodziny Mostowiaków nie miał z nią żadnego kontaktu. Teraz z okazji 20-lecia serialu produkcja przypomniała najpopularniejsze wątki i tajemniczo napisała:

Małgosia żyje. Któregoś dnia zapewne wróci do domu

To nie wszystko! Okazuje się, że Małgosia Mostowiak prawdopodobnie wróci do serialu, ale tę rolę będzie grała inna aktorka!

Małgosia Mostowiak wraca do "M jak miłość"!?

O powrocie Małgosi Mostowiak do "M jak miłość" media spekulują od czasu do czasu. Najmłodsza córka Barbary i Lucjana była ich oczkiem w głowie i bardzo cierpieli, kiedy okazało się, że nie ma z nią żadnego kontaktu. Cała rodzina czekała na jej powrót, ale z czasem ten temat coraz bardziej się wyciszał. Teraz okazuje się, że Małgosia żyje i zapewne wróci do domu. Taką informację można przeczytać w komunikacie produkcji z okazji 20-lecia serialu "M jak miłość" na antenie TVP:

Zagadka zaginięcia Małgosi Mostowiak (Joanna Koroniewska), najmłodszej córki Mostowiaków, do dziś pozostaje niewyjaśniona. Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podobno aktualnie mieszka, co jakiś czas docierają sprzeczne sygnały na temat ukochanej „Myszeczki“ Lucjana. Jedno wiadomo na pewno: Małgosia żyje. Któregoś dnia zapewne wróci do domu. Pytanie tylko, czy z twarzą Joanny Koroniewskiej? - czytamy w informacji wysłanej przez produkcję.

Wygląda na to, że produkcja "M jak miłość" rozważa znalezienie innej aktorki do roli Małgosi Mostowiak. To może nie być takie łatwe. Kogo widzielibyście w tej roli?

fot. MTL Maxfilm