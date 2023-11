Zaledwie kilka dni temu Małgosia i Paweł zdradzili, że przygotowują się do ślubu. Para poznała się i zakochała na planie czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" i jak widać, ich miłość kwitnie! Rolniczka w swoim wpisie na Instagramie przyznała, że już wkrótce zostanie żoną Pawła.

Uroczyście oznajmiamy : nasz ślub i wesele już niebawem! Zawsze powtarzałam Pawłowi, że pierścionek zaręczynowy dla mnie ma małą wartość - obrączki to już jest moc! Choć zaręczyny to niewątpliwie był mega wzruszający moment. I oto niedługo nadchodzi ten wielki dzień, my już nie możemy się doczekać- pisała Małgosia.