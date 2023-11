Małgosia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się romantycznymi zdjęciami z Pawłem! Małgosia i Paweł to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie hitu Telewizji Publicznej. Ich uczucie narodziło się w czwartej edycji programu TVP i jak widać, miłość wciąż kwitnie! Małgosia co jakiś czas pokazuje swoim fanom na Instagramie, jak Paweł radzi sobie z obowiązkami na gospodarstwie. Ostatnio jednak postanowili spędzić trochę czasu tylko we dwoje...

Małgosia i Paweł spędzili romantyczne chwile na plaży

Okazuje się, że Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" zafundowali sobie krótki wypad nad morze. Para spędziła tam romantyczne chwile na plaży!

W tym całym zgiełku warto mieć chwilę dla siebie ???? a raczej powinno się mieć... wygodnie, nie powiem ????- napisała na Instagramie.

Zobaczcie zdjęcia z ich randki na plaży!

