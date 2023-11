Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przez jakiś czas nie pokazywała swojego synka w mediach społecznościowych. Jednak od jakiegoś czasu coraz częściej publikuje ich rodzinne zdjęcia z Rysiem i już nie zakrywa twarzy dziecka. Teraz zdecydowała się pokazać urocze zdjęcie śpiącego chłopca. Okazuje się, że maluch śpi w dosyć nietypowej pozycji. Zobaczcie!

Jedna z najpopularniejszych rolniczek w Polsce w programie "Rolnik szuka żony" znalazła miłość. W sierpniu 2018 para wzięła ślub, a w lutym na świat przyszedł ich syn, Ryszard. Chłopiec ma już 8 miesięcy i jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Jakiś czas temu szczęśliwa mama przyznała:

Rysio jest już taki słodki i kontaktowy, każdego dnia zmienia się w gadulkowego śmieszka. Moment, gdy po jedzonku przekreca się na wszystkie strony brzusiem i dupka do góry, to np. od dziś. Jaram się tymi momentami, choć do niedawna nie miało to dla mnie szczególnego znaczenia - wyznała na Instagramie Małgosia z "Rolnik szuka żony".