Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wybrała już imię dla drugiego dziecka! Jakie jej się podobają?

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w Dzień Matki podzieliła się radosną informacją, że spodziewa się drugiego dziecka! Rolniczka zdradziła, że jeszcze nie zna płci swojej kolejnej pociechy ale wraz z mężem mają już wybrane imiona dla obu opcji. Jakie imię nadaliby swojej drugiej pociesze? Ich wybory mogą Was zaskoczyć.

Ciężarna Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o imieniu dla dziecka

Małgosia i Paweł Borysewiczowie z "Rolnik szuka żony" właśnie oczekują narodzin swojego drugiego dziecka. Ich starszy synek Ryszard skończył już 15 miesięcy i niedługo zostanie starszym braciszkiem! Fani bohaterów "rolnika" również cieszą się ich szczęściem i chętnie czytają o tym, co dzieje się w rodzinie ich ulubieńców. Z zaciekawieniem zastanawiają się jakie imię wybraliby dla drugiej pociechy. Małgosia kilka dni temu zdradziła, że dopiero w tym tygodniu sami dowiedzą się czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki ale już zdążyli się zastanowić, jakie imiona podobają im się najbardziej. Okazuje się, że tak samo jak w przypadku ich starszego dziecka, zdecydują się na nadanie tradycyjnego imienia. Małgosia zdradziła, że gdyby to był drugi chłopiec to idealne imiona to Tymoteusz oraz Julian, a w przypadku córeczki Stefania albo Marysia.

Wy również jesteście fanami tradycyjnych imion czy wolicie nowoczesne?

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o idealnym imieniu dla swojego drugiego dziecka.

Małgosia i Paweł Borysewiczowie są już rodzicami Ryszarda. Ich synek skończył już 15 miesięcy.