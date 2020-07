Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" spodziewa się bliźniaków? Tajemniczy wpis rolniczki!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w Dzień Matki ogłosiła, że jest w drugiej ciąży i za jakiś czas Rysio zostanie starszym bratem. Niedawno rolniczka pochwaliła się zdjęciem w dopasowanej sukience i okazuje się, że ciążowy brzuszek jest już naprawdę duży. W komentarzach pojawiły się spekulacje na temat płci drugiego dziecka Małgosi z "Rolnika", a teraz sama uczestniczka hitowego programu TVP opublikowała zdjęcie z tajemniczym wpisem, który może sugerować, że spodziewa się bliźniaków! Zobaczcie, jak skomentowała dociekliwe pytania pod nowym zdjęciem!

Rolniczka opublikowała na Instagramie kilka rodzinnych zdjęć i opisała jeden ze swoich dni. Oprócz stylizacji Małgosi uwagę zwracają pozdrowienia, jakie napisała. Wspomina w nich o bliźniakach! O co chodzi? Czyżby spodziewała się nie jednego dziecka, ale dwójki?

Zajęcia @paulo_borysewicz podobają się Rysiowi bardziej! Jeszcze trochę synek musi urosnąć, ale już widzę że brum brum z tatą w terenie kręci go bardziej niż ciapo z mamą i rozumiem to w 100% ❤️ Pozdrawiają Was bliźniaki i ich dzieciaki😍#bliźniakiidzieciaki #naszechwile - napisała Małgorzata Borysewicz na Instagramie.