Burza pod wpisem Małgosi Borysewicz z "Rolnik szuka żony"! Poszło o wygląd w ciąży...

Małgosia Borysewicz pokazała na Instagramie zdjęcia z otwarcia salonu kosmetyczego swojej siostry, gdzie wystąpiła... w roli modelki. Przy okazji była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" opublikowała wpis, który wywołał spore zamieszanie wśród jej fanów. O co chodzi?

Zobaczcie, co napisała Małgosia Borysewicz i jak na jej komentarz zareagowali internauci!

Małgosia Borysewicz z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" zaledwie kilka dni temu przekazała swoim fanom radosną wiadomość o drugiej ciąży. Rolniczka, która ponad rok temu urodziła pierwsze dziecko, wkrótce zostanie podwójną mamą.

Dziś Małgosia ma już całkiem duży ciążowy brzuszek, który podkreśla w kobiecych stylizacjach - tak też było ostatnio, kiedy wybrała się na otwarcie salonu kosmetycznego swojej siostry. Rolniczka zaprezentowała się wówczas w krótkiej jasnej sukience.

Teraz Małgosia pokazała kilka zdjęć z tego wydarzenia, a przy okazji opublikowała wpis, w którym przyznała, że... nie lubi kobiet w ciąży bez makijażu!

(...) .Wiecie co, zmieniło się ostatnio to, że wolę być ludzka. Lubię też od czasu do czasu wsunąć te szpilki i naprawdę nie lubię kobiet w ciąży bez grama makijażu😳( choć odrobina zamienia bladość w podkreślenie kobiecego w tym czasie uroku )- napisała Małgosia Borysewicz.