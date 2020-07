Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcia z synem! Rysio został "małym biznesmenem"

Małgosia z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia z mężem i synem. Była uczestniczka show zdradziła również, że razem z Rysiem wybrała się załatwić urzędowe sprawy i z tej okazji ubrała go jak na "małego biznesmena" przystało. Synek Małgosi i Pawła to prawdziwy słodziak!

Małgosia i Paweł poznali się na planie hitowego show TVP. Od zakończenia programu minęły już prawie trzy lata i od tamtej chwili zakochani tworzą szczęśliwy związek. W 2018 roku para powiedziała sobie sakramentalne "TAK", a po kilku miesiącach na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko - syn Rysio.

Kilka tygodni temu okazało się, że rodzina jednej z najpopularniejszych par z "Rolnik szuka żony" wkrótce znów się powiększy - Małgosia nie zdradziła jeszcze czy Rysio będzie miał siostrzyczkę czy braciszka. Zanim jednak maleństwo pojawi się na świecie, rolniczka skupia się na synku i obowiązkach w gospodarstwie.

Małgosia Borysewicz opublikowała również nowe zdjęcia z mężem i synkiem, a internauci zachwycili się szczęśliwą rodzinką.

- jak Ty pięknie wyglądasz w ciąży ❤️❤️ Taki niesamowity blask od Ciebie bije! No uwielbiam to!

- Super rodzinka 😍

- Piękna z Was rodzinka, bije od Was taka pozytywna energia! 😍- komentują fani.