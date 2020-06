Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała ciążowy brzuszek! Zdradziła, jak znosi ciążę

Małgosia z "Rolnik szuka żony" ogłosiła, że jest w drugiej ciąży. Radosną wiadomością pochwaliła się w Dzień Matki. Jak na razie nie wiadomo czy Borysewiczowie spodziewają się drugiego synka czy córeczki. Rolniczka pokazała właśnie nowe ciążowe zdjecia i wyeksponowała swój brzuszek.

Małgosia i Paweł Borysewiczowie zostaną niedługo rodzicami po raz drugi. Rolniczka właśnie podzieliła się kolejnymi ciążowymi zdjęciami. Krótka biała sukienka idealnie eksponuje nie tylko ciążowe krągłości ale również długie nogi przyszłej mamy. A ta przy okazji opowiedziała jak spędziła wolny weekend z rodziną:

Małgosia zdradziła również, jak czuje się w drugiej ciąży. Okazuje się, że już nie potrzebuje tak dużo snu jak wcześniej:

Chłopaki sobie odsypiają, mi czas drzemek dziennych powoli mija, Boziu jak to dobrze znowu widzieć ludzi, jak to dobrze czuć normalne smaki (a nie bigos i czosnek dookoła😣🙈)! Jak to dobrze wrócić do żywych i znowu mieć męża 😁Miłej, słodkiej Niedzieli - napisała na Instagramie