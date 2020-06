Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ma za sobą trudne chwile! Rolniczka opowiedziała o stanie zdrowia syna

Małgosia Borysewicz podczas relacji na InstaStories zdradziła swoim fanom, że ma za sobą naprawdę trudny tydzień. Okazuje się, że uczestniczka czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" przechodziła ciężkie chwile przez chorobę syna. Niestety, mały Rysio miał tzw. trzydniówkę. Jakby tego było mało chłopiec ząbkował, a to pogorszyło całą sytuację. Zobaczcie, co powiedziała Małgosia Borysewicz! Jak dziś czuje się jej syn?

Małgosia Borysewicz w swoim najnowszym nagraniu na InstaStories opowiedziała o tym, co działo się u niej w ostatnich dniach. Okazuje się, że ten tydzień był wyjątkowo trudny dla młodej mamy ponieważ jej ukochany synek miał trzydniówkę. Jak dziś czuje się mały Rysio?

Ten tydzień był naprawdę intensywny i taki masakryczny, ale już jest ok, dziękują za ciepłe słowa. Rysio czuje się lepiej, miejmy nadzieję, że już będzie dobrze. Chroniąc prywatność mojego dziecka nie chcę wnikać w szczegóły, chciałam tylko powiedzieć, że trzydniówka w połączeniu z ząbkowaniem to istne okropieństwo. Bardzo się cieszę, że z pomocą mojego lekarza rodzinnego udało nam się przez to wszystko przebrnąć. Cieszę się, że nasz synek czuje się lepiej- powiedziała Małgosia.