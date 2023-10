Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" z chęcią ogląda wizytówki nowych uczestników hitowego show. W końcu to własnie tam znalazła miłość swojego życia. Dziś z Pawłem tworzą szczęśliwą rodzinę i doczekali się wspaniałego synka, Rysia.

Rolniczka przyznała, że mocno trzyma kciuki zarówno za Joannę jak i Magdalenę z siódmej edycji. Wypowiedziała się również na temat krytyki, która spadła na Joannę po wyemitowaniu jej wizytówki. Widzowie zarzucili jej, że ma zbyt wygórowane wymagania:

Mi się wydaje, że w pewnym wieku my kobiety już doskonale wiemy czego chcemy i kogo szukamy. Więc skoro mamy sprecyzowane oczekiwania to łatwiej będzie tę drugą osobę ukierunkować. W programie trzeba być naturalnym. Jeżeli ktoś pokazał swoją prawdziwą osobowość i mówi jasno kogo szuka to fajnie. Warto jest mówić czego się chce, bo niedomówienia potem wychodzą.