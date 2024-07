Małgosia Bela w tym sezonie nie schodzi z pierwszych stron luksusowych magazynów modowych. Pomimo 35-lat, nadal jest jedną z najbardziej wziętych modelek i już stała się ikoną w swojej branży.

Supermodelka tym razem może poszczycić się udaną sesją autorstwa Karim Sadli dla magazynu "The gentlewoman" . Na czarno-białych zdjęciach beauty Małgosia prezentuje kilka makijaży - od bardzo naturalnego (praktycznie niewidocznego), po wieczorowy look z efektem smoky eyes i czerwonymi ustami. Według nas w każdej wersji Bela wygląda bardzo zmysłowo. A waszym zdaniem, w która odsłona najbardziej do niej pasuje?

Tak prezentuje się najnowsza sesja Małgosi beli dla "The gentlewoman":