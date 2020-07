Małgorzata Socha uwielbia latem chodzić w klapkach. Wcale się jej nie dziwimy - są wygodne, możesz szybko wybiec z nich w domu, a przy okazji możesz rewelacyjnie w nich wyglądać. Niedawno pisaliśmy o czarnych płaskich klapkach Sochy, które nie dość że są bardzo komfortowe, to w dodatku pasują dosłownie do wszystkiego. Teraz przyszedł czas na kolejną ulubioną parę Małgorzaty Sochy. Spójrzcie na piękne czarne klapki na niewielkim obcasie od marki Le Petit Trou, znanej z bardzo seksownych i kobiecych modeli butów, sukienek, ale i bielizny. Model klapków, na który zdecydowała się Socha, to model Stephanie dostępny jest w dwóch kolorach - czarnym i złotym.

Instagram/mat. pras.

Klapki są niezwykle eleganckie i mimo obcasa (6,5 cm) są bardzo stabilne i wygodne. Niestety ich cena jest dość wysoka. Socha zapłaciła za nie aż 790 złotych. My postanowiliśmy znaleźć podobne modele, ale za to w niższych cenach. Oto one! Ceny zaczynają się już od 89 złotych.

Zobacz także: Oto modne sandały, które będziecie widzieć wszędzie tego lata! Są ultrawygodne i kosztują ok. 100 złotych

Klapki na lato 2020 w stylu Małgorzaty Sochy

1. Czarne klapki DeeZee za 89,99 zł stylistyką nawiązują do klapków Małgorzaty Sochy. Są za to 10 razy tańsze! Mają dobrze wyważony obcas o wysokości 5,5 cm.

Czarne klapki DeeZee, 89,99 zł, eobuwie.pl

2. Nasz numer dwa to czarne klapki również od DeeZee za 79,99 zł. Płaskie, wygodne i w dobrej cenie - skusicie się? Bo my na pewno tak!

Czarne klapki DeeZee, 79,99 zł, eobuwie.pl

3. Czas na kolejny wybór redakcji. Czarne klapki marki ANN MEX za 159 złotych (wcześniej 229 zł) to odważniejsza wersja. My je kochamy za wysoki obcas (9 centymetrów) i piękne wykończenie.

Czarne klapki ANN MEX, 159 zł, eobuwie.pl

4. To nie koniec! Spójrzcie na kolejny model od marki ANN MEX. Zostały przecenione z 259 złotych na 159 złotych. 6-centymetrowy stabilny obcas was nie zabije, a przy tym będziecie się w nich czuć bardzo seksownie!

5. Na koniec chcemy wam zaproponować również coś w innym stylu. Co powiecie na płaskie klapki TOMMY HILFIGER? Kosztują teraz 139 złotych (przecenione ze 199 zł).

Klapki TOMMY HILFIGER

Na który z modeli się skusisz?