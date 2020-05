Małgorzata Socha zaszalała z fryzurą na urodzinach Joanny Koroniewskiej! "Ale małolata" - komentują fani

Małgorzata Socha pochwaliła się zaskakującą fryzurą, w której zaprezentowała się na urodzinach Joanny Koroniewskiej! Aktorka naprawdę zaszalała u fryzjera! Musicie zobaczyć, jak wyglądała w stylizacji i włosach, które były prawdziwym hitem lat 80. Spójrzcie tylko na te zdjęcia i nagranie z urodzinowej imprezy! Internauci są zachwyceni wyglądem gwiazdy serialu "Przyjaciółki"!

Małgorzata Socha z różowymi włosami

W minioną środę, 27 maja, Joanna Koroniewska świętowała 42. urodziny. Z tej okazji aktorka zaprosiła swoje koleżanki do nagrania wspólnego filmu, w którym nie tylko pokazują, jak bawią się na urodzinowej imprezie, ale przede wszystkim zachęcają do wzięcia udziału w akcji charytatywnej na rzecz małej Tosi. Na nagraniu wszystkie gwiazdy pokazały się w szalonych fryzurach i stylizacjach. Swój look pokazała na Instagramie Małgorzata Socha!

To dopiero były urodziny! 🤩💃 Szałł!!! 🤪🤪 @joannakoroniewska Asieńko jeszcze raz wszystko najwspanialszego!! Bądź cały czas tak pozytywnie zakręcona i radosna!!! ❤️- napisała gwiazda.

Jak zareagowali internauci? Są zachwyceni i porównują ją do... Violetty Kubasińskiej z serialu "BrzydUla"!

- ale małolata!

- A ja najpierw myślałam ze to powrót Violetty Kubasinskiej ❤️🔥

- 😍😘Woow petarda 😘😍- komentują fani.

Zobaczcie sami, jak na urodzinach Joanny Koroniewskiej prezentowała się Małgorzata Socha! Spójrzcie również na wyjątkowe nagranie z imprezy, które ma zachęcić internautów do wsparcia akcji charytatywnej!

Na urodzinach Joanny Koroniewskiej pojawiły się m.in. Małgorzata Kożuchowska i Ada Fijał.

Małgorzata Socha pokazała, jak wyglądała na urodzinach Joanny Koroniewskiej.

Spójrzcie na urodzinowy film Joanny Koroniewskiej!