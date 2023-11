Do niedawna Małgorzata Socha należała do niewielkiego grona gwiazd, które nie publikują swoich prywatnych zdjęć w sieci. Na jej profilu na Instagramie można było podziwiać głównie zdjęcia z planu serialu "Przyjaciółki" lub związane z innymi zawodowymi projektami. Aktorka stroniła od zamieszczania zdjęć rodziny na Instagramie, ale teraz to się zmieniło! Ostatnio coraz częściej Małgorzata Socha pokazuje swojego męża, a także dzieci Basię, Zosię i Stasia. Tym razem gwiazda postanowiła pokazać światu swoją mamę! To właśnie ją zabrała do studia "Dzień Dobry TVN".

Reklama

Małgorzata Socha pokazała swoją mamę

Z okazji Dnia Matki Małgorzata Socha pojawiła się ze swoją mamą w studiu "Dzień Dobry TVN". Teraz już wiadomo, po kim aktorka odziedziczyła urodę! Właśnie takiego zdania są fani gwiazdy, którzy z zachwytem komentowali wspólną fotografię aktorki i jej mamy, Bożeny.

Super program :) Wiadomo po kim Pani jest taka fajna i naturalna :) Mama CUUUDOWNA!!! Ucałowania raz jeszcze ????????????

Co ciekawe, niektóre fanki zauważyły podobieństwo pani Bożeny do... Jolanty Kwaśniewskiej!

Pani mama jest bardzo podobna do Jolanty Kwaśniewskiej ???? wow! mama jak Jolanta Kwaśniewska!

Być może fanki zauważyły podobieństwo w krótkiej fryzurze i kolorze włosów mamy aktorki. Nie da się również ukryć, że pani Bożena jest bardzo stylowa, tak jak Jolanta Kwaśniewska. Mama Małgorzaty Sochy postawiła na gorące trendy - sportowe wygodne sneakersy i miks bieli w postaci marynarki oraz bluzki. Cały look przełamała niebieskimi spodniami. Wy też uważacie, że mama Małgorzaty Sochy jest podobna do byłej pierwszej damy?

Małgorzata Socha pojawiła się z mamą w "Dzień Dobry TVN"