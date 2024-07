Małgorzata Socha jest ulubienicą reklamodawców. Nie dość, że jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd, to jeszcze może pochwalić się ogromną sympatią telewidzów. Wszystko to sprawia, że Socha jest chętnie angażowana do kolejnych reklam, a jej wynagrodzenie to absolutna czołówka w rodzimym show-biznesie. Przypomnijmy: Seksowna Socha w kampanii biżuterii. Jej smukłe nogi robią wrażenie

Już na początku stycznia informowaliśmy jako pierwsi, że gwiazda podpisała kontrakt reklamowy z producentem ciastek Sunbites, a jej wynagrodzenie wyniosło 100 tysięcy złotych. Teraz rusza kampania reklamowa z udziałem Sochy, a w sieci pojawiło się zdjęcie będące częścią strategii promocyjnej. Pojawia się na nim hasło "Mnie też się to zdarza!" - w domyśle podjadanie między posiłkami. Reklama jest skierowana głównie do kobiet.

Socha zachęca was do spróbowania reklamowanych przekąsek?

