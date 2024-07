1 z 7

Co słychać u Małgorzaty Sochy? Jak widać po zdjęciach wszystko świetnie! Dawno niewidziana w Warszawie gwiazda poszła na zakupy i na spacer. Prezentowała się jak zwykle - bajecznie. Aktorka postawiła na sukienkę w stylu boho, do której dobrała czarne botki oraz torbę z domu mody Bottega Veneta (za 18 tysięcy złotych!). Uśmiechnięta i zadowolona Socha wpadła na zakupy do przyjaciela Łukasza Jemioła. Dużo rozmawiała przez telefon, spotkała kilku znajomych... Widać, że jesienna chandra Małgosi Sochy nie dotyka, bo kwitnie!

Zobacz zdjęcia Małgorzaty Sochy w naszej galerii. Podoba Wam się jej stylizacja?

