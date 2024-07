Tydzień temu jeden z dwutygodników doniósł, że Małgorzata Socha wraz z zakończeniem zdjęć do serialu "Przyjaciółki" robi sobie przerwę od show-biznesu. Tymczasem okazuje się, że jest to zwykła nieprawdziwa plotka. Magazyn "Party" dowiedział się, że aktorka praktycznie aż do dnia porodu będzie realizowała kontrakty reklamowe i projekty, do których się zobowiązała.

Reklama

- Małgorzata cały czas jest zaangażowana w różne projekty, które będą trwały do końca roku. Przed porodem Małgosia weźmie udział w kampaniach marek biżuteryjnych - mówi "Party" menadżer gwiazdy, Paweł Bieńkowski.

Przed porodem Sochę zobaczymy w kampaniach dwóch prestiżowych marek: Tous i Avon. Oprócz tego, do ostatniej chwili weźmie udział w zdjęciach do serialu "Na Wspólnej". W międzyczasie Małgorzata planuje udzielać się w akcjach charytatywnych. Skąd czerpie na to wszystko siłę?

- To najszczęśliwszy okres w jej życiu. Czuje się świetnie, przestała się już nawet martwić czy przed porodem wprowadzi się do nowego domu - zdradza "Party" znajoma aktorki.

Chociaż Socha jest już w szóstym miesiącu ciąży, nadal nie zna płci dziecka. Zresztą, nie jest to dla niej najważniejsze. Zobacz: "Skupiam się na swoim stanie"

Reklama

Małgorzata Socha w 6. miesiącu ciąży na salonach: