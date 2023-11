On ma wielkie serce! Małgorzata Socha zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na budowę ośrodka dla polskich lekarzy pomagającym dzieciom w Zambii. Zawsze chętnie brała udział w akcjach dobroczynnych, ale teraz robi to ze szczególnym zaangażowaniem. To, ile znaczą najdrobniejsze nawet gesty Małgorzata zrozumiała, gdy kilka lat temu jej ojca dotknęła choroba Alzheimera.

Reklama

– Choroba taty uświadomiła mi, jak bardzo ważna jest pomoc. Każdy powinien ją otrzymać – mówi „Party” aktorka.

Małgorzata Socha pomaga!

Niedawno sama miała okazję wesprzeć szczytny cel, bo została zaproszona do udziału w akcji fundacji „Serce Bez Granic Bliźniemu Swemu”, która pomaga między innymi osobom starszym. Gwiazda nie tylko wsparła inicjatywę, ale także uczestniczyła w zbiórce pieniędzy.

Reklama

O szczegółach akcji przeczytasz w najnowszym numerze Party.