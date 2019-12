Małgorzata Socha pochwaliła się bardzo ważnym wydarzeniem! I pokazała niezwykłe zdjęcia

To naprawdę wyjątkowe święta dla Małgorzaty Sochy. Aktorka pochwaliła się właśnie na swoim profilu instagramowym, że obchodziła je wyjątkowo intensywnie, rodzinnie i hucznie. A wszystko za sprawą chrzcin jej najmłodszego dziecka - synka Stasia. Dumna mama pochwaliła się przy okazji pięknymi zdjęciami z uroczystości.

Chrzciny synka Małgorzaty Sochy

Gwiazda "Przyjaciółek" sama poinformowała fanów o chrzcinach Stasia.

Dzisiaj już na spokojnie, ale te Święta były wyjątkowo intensywne, rodzinne i huczne. Do tego podwójna okazja - nasz kochany Aniołek Staś został ochrzczony 😇

Jak dodała, chrzciny zawsze urządza w tym samym miejscu - hotelu na przedmieściach Warszawy, i zawsze panuje na tych uroczystościach w rodzina atmosfera.

Do posta dołączyła trzy fotki z uroczystości:

Na zdjęciach, oprócz uroczego ubranka do chrztu Stasia, możemy zobaczyć również córki pięknej aktorki. Dziewczynki rosną jak na drożdżach.

Córki Małgosi Sochy w sukienkach Petite Maison

Dziewczynki, podobnie jak mama, mają na sobie sukienki w modną zieloną kratę polskiej marki. Pasujące do siebie eleganckie kreacje pochodzą z kolekcji Elizabeth firmy Petite Maison. To marka stworzona przez inną gwiazdę - Zosię Ślotałę. Koszt jednej sukienki to 350 zł. W podobnych występowały już m.in. Klara Lewandowska, czy córka Natalii Siwiec - Mia.

Małgosia Socha jest mamą trójki dzieci: 6-letniej Zosi, 2-letniej Basi i rocznego Stasia. Aktorka spędza z pociechami każdą wolną chwilę. Niedawno pokazała wspólną zabawę z synkiem.

Nowa paczka przyjaciół w pełnym składzie. To dopiero rozgadana ekipa! 😂 Żywe dyskusje między tą czwórką a Stasiem toczą się już od rana - na ten moment Leniwiec wygrywa argumentami, ale Łoś jako oręż wyciągnął swoją nową piosenkę... 🎼 Jestem bardzo ciekawa jak skończy się ta debata - napisała.

Aktorka zawsze podkreśla, jak ważne są dla niej dzieci: