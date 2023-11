Roczny Staś to najmłodsze dziecko Małgorzaty Sochy. Aktorka pokazało ostatnio wzruszające zdjęcie z synkiem. To rzadkość! Socha należy bowiem do grona gwiazd, które chronią swojej prywatności, dlatego w sieci nie znajdziemy wielu jej rodzinnych fotografii. Jednak zdarzają się wyjątki. Tylko spójrzcie na tę uroczą fotografię!

Jak wygląda syn Małgorzaty Sochy?

Małgorzata Socha jest szczęśliwą mamą trójki dzieci: 6-letniej Zosi, 2-letniej Basi i rocznego Stasia. Aktorka idealnie łączy macierzyństwo z karierą i pomimo swojej aktywności zawodowej (ostatnio Socha promowała nowy film - "Jak poślubić milionera") stara się spędzać ze swoimi pociechami każdą wolną chwilę. Tym razem pochwaliła się wspólną zabawą z synkiem. Jak im idzie testowanie nowych zabawek?

Nowa paczka przyjaciół w pełnym składzie. To dopiero rozgadana ekipa! ???? Żywe dyskusje między tą czwórką a Stasiem toczą się już od rana - na ten moment Leniwiec wygrywa argumentami, ale Łoś jako oręż wyciągnął swoją nową piosenkę... ???? Jestem bardzo ciekawa jak skończy się ta debata ????

Fani aktorki uwielbiają jej naturalność i zwykłe podejście do życia:

- Fajnie, że jest taką cudowną mamą♥️ - Bardzo lubię Panią za to, że jest Pani taka ludzka :) po prostu matka Polka ???? - czytamy w komentarzach.

Małgorzata Socha stara się dzielić z odbiorcami odrobiną życia prywatnego, jednak robi to bardzo dyskretnie :)

Dzieci są dla aktorki najważniejsze!

