Małgorzata Socha to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce! Gwiazda jest mamą trójki dzieci, przy czym idealnie udaje jej się pogodzić życie prywatne z karierą. Swoją najmłodszą pociechę, synka Stanisława, Socha urodziła we wrześniu 2018 roku. Choć gwiazda ma ręce pełne roboty, to nie zniknęła wcale z social mediów, na które często dodaje nowe zdjęcia.

Instagram aktorki jest pełen pięknych fotografii. Dzięki dużej aktywności Małgosi w sieci, możemy dowiedzieć się, jak mieszka gwiazda. Zobaczcie na następnej stronie "cztery ściany" Sochy!

