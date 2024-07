Małgosia Socha urodziła 20 stycznia swoją drugą córeczkę Basię i obecnie cieszy się urlopem macierzyńskim. Gwiazda jest coraz aktywniejsza w sieci i dzisiaj na Instastories pokazała filmik, który zaskoczy każdego fana Sochy. Aktorka pochwaliła się filmikiem, na którym widać śliczne dziecko. Czy to jej córka? Jeśli Małgosia Socha nie jest aktualnie na planie serialu "Przyjaciółki" to wygląda na to, że po raz pierwszy pokazała swoją dwumiesięczną córeczkę Basię!

Małgorzata Socha pokazała na Instagramie słodkie dziecko. To jej córka?

Dziewczynka leży na kolanach i wygląda przesłodko. Czy to Basia? Być może, ale może być to również jej serialowe dziecko, bo Socha wróciła właśnie na plan serialu "Przyjaciółki", gdzie bohaterka, którą gra również była w ciąży. Myślicie, że dziecko, które pokazała Socha to Basia czy też maluch z serialu?

Małgosia Socha na rodzinnym spacerze z córkami.

Małgosia Socha wróciła już na plan "Przyjaciółek"

Czy tak wygląda córeczka Sochy?