Małgorzata Socha powszechnie uznawana jest za ikonę mody, a każda jej stylizacja wzbudza ogromne zainteresowanie. Okazuje się, że Małgosia ma bardzo wiele wspólnego z inną ikoną stylu - Carrie Bradshaw, bohaterką serialu "Seks w wielkim mieście", która, tak jak nasza aktorka, była uzależniona od kupowania butów:

To nie jest kwestia po prostu szpilek, to już jest kwestia butów. Nie lubię powtarzać butów. Jeśli chodzi o szpilki to one mają to do siebie, że dobrze mieć je w różnych kolorach (...) Kto by to liczył? Po co? Myślę, że czasami lepiej nie liczyć, nie wiedzieć - żeby móc spokojnie spać.