Małgorzata Socha zawsze ma nienaganny makijaż i obłędne stylizacje. Ale gwiazda przyznaje, że poza pracą stara się nie malować. W rozmowie z Party.pl Małgosia zdradziła swój interesujący "makijażowy trik":

Reklama

Staram się raczej nie malować na co dzień. Trochę nie mam czasu. Dlatego nawet ostatnio zaczęłam nosić okulary, bo stwierdziłam, że poza tym, że oczy już nie te i coraz gorzej widzę, stwierdziłam, że jak się założy okulary na nos, to coś już się dzieje na twarzy. To jest rzeczywiście bardzo dobry trik.

Małgorzata Socha przyznała szczerze, że okulary przydają się jej już nie tylko do kamuflowania braku makijażu. Aktorka potrzebuje ich także do czytania i jazdy samochodem. Co jeszcze? Posłuchajcie!

Zobacz także: Małgorzata Socha o swoim trudnym charakterze: "Zawsze mam swoje zdanie!"

Zobacz także

Małgorzata Socha