Małgorzata Rozenek doskonale zna wszystkie blaski i cienie popularności. Do tych drugich zdecydowanie należy nieustanna krytyka. Tym razem Małgorzata Rozenek naraziła się jednej z internautek, która zarzuciła gwieździe, że za mało zajmuje się dziećmi! Nie da się oczywiście ukryć, że Małgorzata Rozenek faktycznie jest zapracowana - chętnie angażuje się w liczne projekty, nagrywa kolejne programy, w ten sposób wykorzystując w pełni swój moment sławy. To nie spodobało się jednej z internautek.

Tak sobie myślę - z całym szacunkiem oczywiście. Czy pani dzieci za panią nie tęsknią? Pani wiecznie gdzieś jest, wiecznie coś robi i tak mi się wydaje, że mało pani poświęca czasu synom. Ja spędzam w pracy 8 godzin, do tego 2 godziny na dojazdy i wydaje mi się, że i tak mało jestem z rodziną, ze swoim synem. I że omijają mnie ważne rzeczy. Ciągle mi mało czasu z bliskimi. A pani chyba ma tego czasu dla dzieci jeszcze mniej - napisała kobieta.

Małgorzata Rozenek odpowiedziała!

Małgorzata Rozenek zareagowała na krytykę

Małgorzata Rozenek często odpowiada internautom na Instagramie, gdzie jest bardzo aktywna. W końcu to również jest część jej pracy. Teraz wytłumaczyła, na czym dokładnie polegają jej obowiązki zawodowe i jak łączy je z macierzyństwem.

Charakterystyka mojej pracy powoduje, że w trakcie pracy nad programem mam tego czasu mniej, ale nagrania nie trwają długo. Jak się kończą to staje się pełnoetatową mamą. Trudno być pracująca mamą, niezależnie od zawodu - odpowiedziała.

Wielu fanów stanęło w obronie Małgorzaty Rozenek. Zwrócili uwagę na to, że synowie gwiazdy mają nie tylko mamę, ale również tatę. Do tego poprosili, żeby przestać krytykować Małgorzatę Rozenek na każdym kroku. A wy co sądzicie? Uważacie, że Małgorzata Rozenek powinna reagować na krytykę?

Małgorzata Rozenek mimo wielu obowiązków, zawsze znajduje czas dla synów!

Małgorzata Rozenek potrafi zmierzyć się z krytyką

